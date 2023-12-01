Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:34, 1 декабря 2023Из жизни

70-летняя женщина родила двойню и осталась одна

70-летняя жительница Уганды родила близнецов и стала рекордсменкой Африки

Фото: Safina Namukwaya / Unsplash

Пожилая жительница Уганды родила двойню с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и установила рекорд Африки. Об этом сообщает Daily Star.

Рекордсменкой стала 70-летняя Сафина Намуквая. Она произвела на свет мальчика и девочку в Женской международной больнице и центре лечения бесплодия в Кампале. Благодаря этому она стала самой пожилой женщиной на континенте, родившей ребенка. Более того, в 2020 году женщина уже родила девочку при помощи ЭКО.

Несмотря на рекордное достижение Намукваи, отец близнецов бросил ее из-за неких «нераскрытых обстоятельств». «Мужчинам не очень нравится, когда говоришь, что носишь больше одного ребенка. С тех пор как я в клинике, мой ни разу не появился», — описала ситуацию оставшаяся одна угандийка.

Материалы по теме:
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины» Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины»Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
27 июня 2020
Женское дело Это заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
Женское делоЭто заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
14 сентября 2020
Младенцы под заказ. В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
Младенцы под заказ.В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
18 марта 2022

70-летняя молодая мать обратилась к общественности с просьбой оказать ей материальную помощь, так как во время беременности она не работала. Представители больницы подтвердили историческое достижение Намукваи и заявили, что близнецы чувствуют себя хорошо.

Самой пожилой женщиной в мире, родившей ребенка, считается Эрраматти Мангаямме из Индии. Она также родила близнецов с помощью ЭКО, однако ей на тот момент было 74 года.

В 2021 году сообщалось, что жительница индийского штата Гуджарат родила первого ребенка в 70 лет. Дживунбен Рабари и ее муж, 75-летний Малдхари, были женаты 45 лет, но зачать ребенка естественным путем у них не получалось.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Подрыв поезда в тоннеле БАМа признали терактом. Что известно о расследовании?

      Жители украинских сел отказались сносить памятники советским солдатам

      В США предсказали попытку Зеленского сбежать из страны из-за провалов ВСУ

      Российский курьер развратил трех школьниц и попался

      70-летняя женщина родила двойню и осталась одна

      Бывший чиновник принял некачественную работу и лишил бюджет 24 миллионов рублей

      Звезда «Кривого зеркала» раскрыл изнанку работы с Петросяном

      Из трахеи человека создали роботов

      Меган Фокс объяснила любовь к откровенным образам на красных дорожках

      Пассажир положил в багаж 160 почти задохнувшихся животных и попался в аэропорту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости