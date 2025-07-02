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07:50, 2 июля 2025Интернет и СМИ

Звезду реалити-шоу обвинили в расправе над бойфрендом и его расчленении

Звезду реалити-шоу Тамику Чессер обвинили в расправе над бойфрендом
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Тамика Суэнн-Роуз Чессер

Тамика Суэнн-Роуз Чессер. Фото: @tamikachesser

Звезде реалити-шоу Beauty and the Geek Australia Тамике Чессер предъявили обвинение в расправе над бойфрендом Джулианом Стори. Об этом пишет CBS News.

Отмечается, что полиция города Порт-Линкольн ответила на вызов о пожаре в квартире. По прибытии полицейские и сотрудники экстренных служб обнаружили Стори с отделенной от тела головой.

Уточняется, что его голову пока не нашли. В ведомстве также назвали шокирующим увиденное полицейскими и спасателями.

Чессер же в момент приезда полиции находилась во дворе дома в кататоническом ступоре и не реагировала на внешние раздражители. В полиции попросили местных жителей просмотреть видео с авторегистраторов и личных камер наблюдения на случай, если на них попала обвиняемая. Уточняется, что в перспективе это поможет отследить передвижения бывшей участницы реалити-шоу.

Ранее сообщалось, что бывшего участника американского реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) Кэшела Барнетта обвинили в сексуальном и физическом насилии над бывшей девушкой. По данным следствия, он совершал преступления в присутствии своего годовалого ребенка.

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