Звезду реалити-шоу обвинили в расправе над бойфрендом и его расчленении

Звезду реалити-шоу Тамику Чессер обвинили в расправе над бойфрендом

Звезде реалити-шоу Beauty and the Geek Australia Тамике Чессер предъявили обвинение в расправе над бойфрендом Джулианом Стори. Об этом пишет CBS News.

Отмечается, что полиция города Порт-Линкольн ответила на вызов о пожаре в квартире. По прибытии полицейские и сотрудники экстренных служб обнаружили Стори с отделенной от тела головой.

Уточняется, что его голову пока не нашли. В ведомстве также назвали шокирующим увиденное полицейскими и спасателями.

Чессер же в момент приезда полиции находилась во дворе дома в кататоническом ступоре и не реагировала на внешние раздражители. В полиции попросили местных жителей просмотреть видео с авторегистраторов и личных камер наблюдения на случай, если на них попала обвиняемая. Уточняется, что в перспективе это поможет отследить передвижения бывшей участницы реалити-шоу.

Ранее сообщалось, что бывшего участника американского реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) Кэшела Барнетта обвинили в сексуальном и физическом насилии над бывшей девушкой. По данным следствия, он совершал преступления в присутствии своего годовалого ребенка.