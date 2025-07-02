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07:56, 2 июля 2025Экономика

Магазины в России захотели жестче наказывать за торговлю просрочкой

Общественник Павлов: Для торгующих просрочкой магазинов нужны оборотные штрафы
Вячеслав Агапов

Фото: Scott Warman / Unsplash

Для торгующих просрочкой магазинов нужно ввести оборотные штрафы и дисквалификацию. Жестче наказывать торговые сети захотел глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов, его слова приводит газета «Известия».

После проверок торговой сети «Светофор» общественник отметил, что для фирм, чья бизнес-модель построена на торговле просрочкой и умышленном нарушении законодательства, нужны более кардинальные наказания.

«Ситуация с сетью "Светофор", которую проверяли насколько ведомств, каждое из которых нашло огромный массив серьезных нарушений, указывает на недобросовестную практику умышленного поведения компании. Можно сделать вывод, что она осознанно положена в основу ее бизнес-модели. Поэтому обычные штрафы не могут быть для нее сдерживающим фактором», — пояснил он.

Работая с нарушениями, компании получают многомиллиардную прибыль, и небольшой размер штрафов их не останавливает. Нужно трансформировать ответственность, ввести оборотные штрафы и установить в качестве максимальной меры дисквалификацию и блокировку деятельности, в том числе счетов и хозяйственных операций, чтобы у бизнеса не возникало желания нарушать закон.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила 21 дело в отношении логистических центров сети «Светофор» в 14 регионах России. Антимонопольный орган привлекло внимание наличие в договорах поставок кабальных условий для производителей: оплата товара только после его продажи магазином, покрытие расходов на утилизацию нереализованного товара за счет поставщика и прочие нарушения. Россельхознадзор в свою очередь выявил нарушения в работе с молоком и молочной продукции (51,4 процента), мясом и мясной продукцией — (21,49 процента), рыбой и рыбной продукции, а также куриными яйцами — (20 процентов).

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