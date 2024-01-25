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14:26, 25 января 2024Мир

Представитель России при ОБСЕ назвал условия урегулирования на Украине

Постпред РФ при ОБСЕ Лукашевич: Россия готова к диалогу без ультиматумов Запада

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Россия всегда была готова к урегулированию конфликта на Украине, но с устранением реальных причин конфликта, а не выполнением ультиматумов Запада. Об этом заявил заявил постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич, сообщают РИА Новости.

Лукашевич выступил с заявлением в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ. Он подчеркнул, что Россия никогда не закрывалась от реального диалога о прекращении конфронтации.

«Мы всегда были готовы к политико-дипломатическому процессу, который основывался бы не на каких-то нереалистичных "формулах" в виде ультиматумов Запада нашей стране, а на устранении причин трагической ситуации, сложившейся в результате госпереворота в Киеве в феврале 2014 года», — заявил дипломат. Он добавил, что для этого НАТО должно перестать использовать Украину в качестве оружия против России.

Лукашевич добавил, что урегулирование должно носить устойчивый характер, однако настрой России не встречает должного ответа со стороны Запада.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, однако не о сохранении действующей власти в Киеве. Он напомнил, что Москва никогда не отказывалась от урегулирования конфликта посредством переговоров.

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      Юрий Леонов
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