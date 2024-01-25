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17:01, 25 января 2024Мир

Премьер Швеции опроверг планы обсуждать вступление в НАТО с Венгрией

Премьер Швеции Кристерссон заявил, что не будет обсуждать с Венгрией НАТО

Фото: Patrik C Oesterberg / Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что не будет обсуждать на встрече со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном вступление в НАТО. Об этом сообщает Dagens Nyheter.

«Нам не о чем договариваться. Мы готовы к НАТО. Виктор Орбан на днях подтвердил, что они ратифицируют заявку Швеции. И тогда мы будем коллегами по НАТО. И тогда будет о чем поговорить», — опроверг планы премьер.

Кристерссон также подчеркнул, что он планирует обсудить с Орбаном военное сотрудничество, а также грядущее председательство Будапешта в Европейском союзе (ЕС).

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что шведская сторона не будет вести переговоры с Венгрией о ратификации своей заявки на членство в НАТО.

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      Максим Габриелян
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