Швеция отказалась вести переговоры с Венгрией о НАТО
Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что Стокгольм не будет вести переговоры с Венгрией относительно своего членства в НАТО. Его слова приводит Aftonbladet.
«В нынешней ситуации я не вижу оснований для переговоров», — отказался министр, при этом отметив, что предметы для разговора есть.
По словам Билльстрема, в ближайшее время одобрить присоединение страны к НАТО должна Турция.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил шведского коллегу Ульфа Кристерссона провести двустороннюю встречу и обсудить на ней вступление Швеции в НАТО.
Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в 2022 году на фоне начала военного конфликта России и Украины. Хельсинки официально стал членом блока в апреле 2023 года. Швеция пока не присоединилась к альянсу.