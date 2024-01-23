Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:03, 23 января 2024Мир

Швеция отказалась вести переговоры с Венгрией о НАТО

Билльстрем: Швеция не будет вести переговоры с Венгрией о НАТО

Фото: Saul Loeb / Reuters

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что Стокгольм не будет вести переговоры с Венгрией относительно своего членства в НАТО. Его слова приводит Aftonbladet.

«В нынешней ситуации я не вижу оснований для переговоров», — отказался министр, при этом отметив, что предметы для разговора есть.

По словам Билльстрема, в ближайшее время одобрить присоединение страны к НАТО должна Турция.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил шведского коллегу Ульфа Кристерссона провести двустороннюю встречу и обсудить на ней вступление Швеции в НАТО.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в 2022 году на фоне начала военного конфликта России и Украины. Хельсинки официально стал членом блока в апреле 2023 года. Швеция пока не присоединилась к альянсу.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Кадыров предложил «вытурнуть» депутата Госдумы. Он предсказал крупный религиозный конфликт в России после СВО

      Турист попал под электровелосипед, впал в кому и получил штраф за нарушение ПДД

      В сети раскритиковали фото Кейт Мосс в образе Мэрилин Монро

      Рыбаки ответили на нападение китайских пограничников словами «это не ваша земля»

      В iPhone появилась защита от кражи

      В Бельгии подтвердили передачу Украине доходов от активов России

      Американский боец UFC рассказал о страхе перед Махачевым

      Депутат Госдумы из Чечни жестко высказался о раскритикованном Кадыровым коллеге

      Путин продлил одну льготу для многодетных семей

      Белоруссия зафиксировала активность ВСУ на украинской границе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше