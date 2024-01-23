Швеция отказалась вести переговоры с Венгрией о НАТО

Билльстрем: Швеция не будет вести переговоры с Венгрией о НАТО

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что Стокгольм не будет вести переговоры с Венгрией относительно своего членства в НАТО. Его слова приводит Aftonbladet.

«В нынешней ситуации я не вижу оснований для переговоров», — отказался министр, при этом отметив, что предметы для разговора есть.

По словам Билльстрема, в ближайшее время одобрить присоединение страны к НАТО должна Турция.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил шведского коллегу Ульфа Кристерссона провести двустороннюю встречу и обсудить на ней вступление Швеции в НАТО.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в 2022 году на фоне начала военного конфликта России и Украины. Хельсинки официально стал членом блока в апреле 2023 года. Швеция пока не присоединилась к альянсу.