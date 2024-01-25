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18:17, 25 января 2024Экономика

Путин поручил выделить 2,3 миллиарда рублей в год на стипендии

Вице-премьер Чернышенко: президентская стипендия в РФ вырастет до 30 тыс. рублей

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин объявил о повышении президентской стипендии в несколько раз, на эти цели из федерального бюджета дополнительно выделят 2,3 миллиарда рублей. Об этом, комментируя поручение главы государства, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.

По его словам, президентские выплаты вырастут до 30 тысяч рублей в месяц, а правительственные — до 20 тысяч рублей, что является существенным ростом. Чернышенко уверен, что такое решение позволит поддержать студентов всех направлений и специальностей, проявивших выдающиеся достижения в учебе и науке.

Дополнительные расходы чиновник называет значительной инвестицией в будущее, залогом поступательного развития экономики через усиление подготовки высококвалифицированных кадров для достижения технологического суверенитета страны.

В настоящее время базовая президентская стипендия составляет 2,2 тысячи рублей, а еще 7 тысяч добавляются в случае приоритетного направления. В общей сложности выплаты от главы государства получают 3,4 тысячи студентов. Для правительственной стипендии соответствующие размеры составляют 1,44 тысячи и 5 тысяч рублей, а также 5,7 тысячи студентов.

Ранее сообщалось, что Путин заявил о росте минимального размера оплаты труда (МРОТ) на встрече со студентами вузов Калининградской области.

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      Платон Щукин
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