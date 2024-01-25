Путин пообещал россиянам поднять уровень МРОТ

Президент Путин пообещал поднять уровень МРОТ и других социальных выплат

Президент России Владимир Путин пообещал повышение в текущем году минимального размера оплаты труда (МРОТ), а вместе с ним и других выплат, в том числе социальных пособий. Об этом он рассказал на встрече со студентами вузов Калининградской области, передает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что реальные доходы и уровень реальной заработной платы россиян выросли больше, чем в прошлые годы, и обогнали официальный уровень инфляции.

С 1 января 2024 года МРОТ в России вырос до 19 242 рублей. В годовом выражении прирост составил 18,5 процента, порядка трех тысяч рублей.

Ранее Путин заявлял, что реальный рост зарплат в России по итогам 10 месяцев 2023 года составил 7,7 процента, а инфляция за весь год составила 7,4 процента. Глава государства выразил надежду, что правительству и Центробанку все же удастся остановить рост цен.