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17:08, 25 января 2024Россия

Путин обратился к российским студентам

Президент России Путин обратился к студентам и поздравил с Татьяниным днем

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил студентов с Татьяниным днем, который исторически считается студенческим праздником. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства встретился со студентами Балтийского федерального государственного университета имени Канта во время поездки в Калининград.

«Поздравляю вас, всех студентов, аспирантов, преподавателей», — обратился к собеседникам глава государства.

Также российский лидер планирует пообщаться с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

Ранее Путин раскрыл студентам способ большего заработка денег. В Калининграде глава государства заявил, что высшее образование дает преимущество по зарплате.

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