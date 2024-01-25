Путин раскрыл студентам способ заработка денег

Путин заявил студентам, что высшее образование дает преимущество по зарплате

Президент России Владимир Путин раскрыл студентам способ большего заработка денег. В Калининграде глава государства заявил, что высшее образование дает преимущество по зарплате. Его комментарий приводится в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

Российский лидер пояснил, что получение высшего образования приносит некоторые перспективы.

«Есть такая премия за образование. Если у человека есть высшее образование, то работодатель сразу планочку поднимает», — отметил Путин.

25 января президент России прибыл в Калининград. Там он начал проводить встречу со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

Кроме того, глава государства планирует пообщаться с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что для обеспечения безопасности Путина во время его полета в Калининградскую область были приняты все необходимые меры.