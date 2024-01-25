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13:11, 25 января 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о мерах безопасности Путина при полете в Калининград

Песков: для безопасности полета Путина в Калининград делается все необходимое

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Для обеспечения безопасности президента России Владимир Путина во время его полета в Калининградскую область принимаются все необходимые меры. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Конечно, принимались меры [безопасности] и в этот раз. Сделано все, что должно для обеспечения безопасности главы государства», — сказал Песков. По его словам, прямой коридор для пролета главы государства в Калининград над территорией Литвы не запрашивался.

Путин посетит Калининград 25 января, где по случаю Татьяниного дня встретится со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Президент также встретится с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и проведет совещание по социально-экономическому развитию субъекта.

В январе глава государства также посетил Чукотку. От аэропорта до Анадыря Путин добрался на снегоболотоходе. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что теперь Путин «видел всю страну», так как Чукотка оставалась единственным регионом, который российский президент еще не посещал.

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      Анастасия Шейкина
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