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14:08, 25 января 2024Россия

Путин прибыл в Калининград

Президент России Путин прибыл в Калининград

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибыл в Калининград, где он планирует встретиться с молодежью и пообщаться со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо того, у российского лидера запланировано совещание по вопросу социально-экономического развития Калининградской области. Также Путин намерен встретиться с губернатором российского региона Антоном Алихановым.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что для обеспечения безопасности Владимир Путина во время его полета в Калининградскую область принимаются все необходимые меры. По его словам, прямой коридор для пролета главы государства в Калининград над территорией Литвы не запрашивался.

В январе глава государства также посетил Чукотку. От аэропорта до Анадыря Путин добрался на снегоболотоходе. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что теперь Путин «видел всю страну», так как Чукотка оставалась единственным регионом, который российский президент еще не посещал.

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      Никита Абрамов
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