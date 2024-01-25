Путин поддержал идею о субсидиях на авиабилеты в Калининград для его жителей

Путин: льготные билеты в Калининград будут доступны только его жителям

Президент России Владимир Путин поддержал идею о субсидиях на авиабилеты в Калининград только для россиян, постоянно проживающих в этом городе. Об этом глава государства заявил на встрече со студентами, передает агентство РИА Новости.

«Губернатор [Калининградской области Антон Алиханов] предлагает сделать вот эту субсидию не для всех желающих, по определенным категориям граждан», — сообщил президент.

По словам российского президента, глава региона считает правильным сделать подобные льготы доступными в том числе и для калининградских студентов. В этом случае билеты на самолет не будут быстро заканчиваться, и в результате гораздо большее число жителей города смогут воспользоваться новой возможностью.

«То есть, все эти деньги, а их сейчас мы выделяем 450 миллионов рублей, только для постоянно проживающих жителей Калининграда», — подчеркнул Путин.

Ранее в январе аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия» перечислили российским туристам наиболее дешевые и безвизовые направления для отпуска в зимний период. В их числе оказались Таиланд, Шри-Ланка и Узбекистан.

