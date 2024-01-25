Работница Cartier украла драгоценности на миллионы рублей в аэропорту и попалась

Работница Cartier украла драгоценности на 4 миллиона рублей в аэропорту Сиднея

Работница магазина Cartier в международном аэропорту Сиднея, Австралия, украла 15 ювелирных украшений на общую сумму более 50 тысяч долларов (около четырех миллионов рублей). Задержание женщины полицией попало на видео, сообщает Daily Mail.

По информации издания, 39-летняя Шантель Кэррингтон воспользовалась служебным положением, чтобы вынести драгоценности из магазина. Во время обыска в ее доме нашли четыре браслета, три ручки, две зажигалки, два ключа для браслетов, пару сережек, кошелек, свечу, зажигалку и мужской кулон.

На кадрах задержания видно, как Шантель вывели из дома в пижаме. Сама она опровергла все обвинения и заявила журналистам, что «никаких украшений Cartier не было».

Заседание по делу Кэррингтон состоится 26 января. Если суд признает женщину виновной, ей грозит до десяти лет тюремного заключения.