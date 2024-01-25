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06:00, 25 января 2024Интернет и СМИ

Заглянувшая в телефон матери девушка узнала неожиданную правду о ней

Фото: Fabian Sommer / dpa / Globallookpress.com

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как заглянула в телефон матери и узнала неожиданную правду о ней.

Автор поста написала, что у ее матери есть два телефона, один из которых она всегда оставляет дома, когда уходит на работу. Недавно девушка пыталась найти свой телефон и взяла гаджет матери, чтобы позвонить себе.

Дозвониться по сотовой связи не удалось, поэтому героиня истории открыла соцсети матери, чтобы позвонить себе в приложении. «Я открыла ее сообщения, чтобы найти себя, но не смогла найти ни свой аккаунт, ни аккаунты других членов семьи», — отметила она.

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Затем героиня истории посмотрела на то, с кем общалась ее мать, и обнаружила чат, в котором та флиртовала с незнакомым девушке мужчиной. «Там были чаты и с другими людьми, которые предлагали ей встретиться», — добавила она. При этом, как уточнила рассказчица, ее мать и ее отчим в браке уже семь лет, у них есть общий ребенок.

Девушка призналась, что хочет рассказать обо всем отчиму. «Я и подумать не могла, что моя мать могла так поступить. Но мой парень советует мне сначала поговорить с ней», — заключила она.

В комментариях под постом пользователи рекомендовали рассказчице не вмешиваться в отношения родителей. «Возможно, вы не в курсе деталей отношений ваших родителей», — написал один из них. Другие комментаторы осудили автора поста за то, что она прочитала переписки матери.

Ранее другая пользовательница Reddit призналась, что заглянула в телефон мужа и сделала неприятное открытие. Женщина нашла материалы, подтверждающие двойную жизнь супруга.

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      Олег Давыдов
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