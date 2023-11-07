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08:01, 7 ноября 2023Интернет и СМИ

Женщина заглянула в телефон мужа и сделала неприятное открытие

Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit с ником FrThrowing_away10yrs призналась, что заглянула в телефон мужа и сделала неприятное открытие. Рассказчица нашла материалы, подтверждающие двойную жизнь супруга.

Героиня истории рассказала, что состоит в браке 10 лет и воспитывает с мужем троих детей. «Я не собираюсь романтизировать наши отношения, потому что они далеки от совершенства. Но я всегда думала, что мы будем теми супругами, которые состарятся вместе», — написала она.

Некоторое время назад авторша поста получила сообщение от супруги своего двоюродного брата. Родственница отправила женщине скриншоты профиля ее мужа в приложении для знакомств Tinder. Тогда героиня решила проверить телефон супруга. Дождавшись, когда он уснет, она ввела пароль от смартфона и зашла в его переписки. «Я нашла минимум четыре диалога с девушками, где он называл их ласковыми прозвищами: "детка", "сладкая булочка". Так он называет и меня», — посетовала пользовательница. Также муж представлялся собеседницам отцом-одиночкой.

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Кроме того, авторша обнаружила в галерее супруга эротические фото и видео с участием чужих женщин. «Я не знала его все это время. Меня просто выворачивает [от увиденного]. Меня тошнило всю ночь», — заявила она. Женщина призналась, что не знает, как ей поступить в этой ситуации, и уточнила, что она полностью финансово зависит от супруга.

В комментариях женщине посоветовали разорвать отношения с мужем, а также найти средства и заручиться юридической поддержкой. Кроме того, рассказчицу призвали сдать анализы, чтобы выяснить, не заразил ли ее супруг болезнями, передающимися половым путем.

Ранее другая пользовательница Reddit зашла в сеть и случайно узнала о неверности мужа. Она нашла профиль женщины, которая состояла в отношениях с ее супругом на протяжении двух лет и воспитывала с ним ребенка.

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      Мария Большакова
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