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08:00, 27 сентября 2023Интернет и СМИ

Женщина зашла в интернет и случайно узнала о двойной жизни мужа

Фото: Christin Hume / Unsplash

Пользовательница Reddit рассказала историю о том, как случайно узнала о двойной жизни мужа, зайдя в интернет. Женщина заявила, что подала на развод после случившегося.

По словам героини истории, она состоит в браке десять лет и воспитывает с мужем двоих детей. Женщина часто заходила в группу в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), в которой матери обменивались опытом и поддерживали друг друга. Комментарий к одному из постов оставила пользовательница, на фото профиля которой был супруг авторши поста.

Перейдя на страницу этой женщины, героиня обнаружила, что муж состоит с ней в романтических отношениях. Кроме того, у пары был ребенок. Написав ей, пользовательница выяснила, что любовница ее супруга знала, что он женат, но при этом состояла с ним в отношениях последние два года и растила ребенка, которому, по подсчетам авторши поста, было около 14 месяцев.

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Женщина подала на развод и наняла адвоката. «Он ушел к ней после того, как я высказала свое возмущение. Кроме того, он отказывается платить алименты нашим детям или добьется минимальных выплат, даже если для этого ему придется уволиться с работы», — посетовала она. Героиня истории призналась, что не может понять, как ей вернуться к нормальной жизни после случившегося. Она напомнила, что одна воспитывает двоих детей.

Пользователи поделились с женщиной соображениями о том, какие шаги ей стоит предпринять. «Пусть решение об алиментах выносит судья. Просто упомяните в беседе с адвокатом, что он хотел уйти с работы, чтобы не платить их», — высказался один из них.

Ранее девушка рассказала на Reddit, что раскрыла обман возлюбленного, получив от него всего две фотографии. Пользовательница заподозрила парня в том, что он ведет двойную жизнь и изменяет ей.

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    Мария Большакова
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