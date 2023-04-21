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06:00, 21 апреля 2023Интернет и СМИ

Девушка получила от возлюбленного две фотографии и раскрыла его обман

Reddit: девушка получила от парня две фотографии и обнаружила, что он в другом городе

Фото: Manu Del Moral / Unsplash

29-летняя пользовательница Reddit под ником Unknownreality7 из Вашингтона, США, рассказала, как получила от возлюбленного, уехавшего в другой город, чтобы учиться в полицейской академии, две фотографии, и раскрыла его обман. Изучив информацию о снимках, она обнаружила, что они были сделаны не в Хьюстоне, где, как утверждал парень, он находился, а в Нью-Йорке.

По словам автора поста, молодой человек сообщил о планах уехать в Хьюстон в октябре 2022 года. Парень сказал, что не планирует возвращаться в Вашингтон, поэтому они с девушкой расстались. Однако спустя месяц он снова написал ей, сказал, что хочет вернуться к концу года, и предложил отношения на расстоянии. Героиня истории согласилась. Она добавила, что за это время ее возлюбленный несколько раз приезжал в Вашингтон. В частности, они провели вместе три недели в феврале.

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Однажды рассказчица попросила бойфренда прислать фотографии его спальни и гостиной. Получив снимки, девушка сохранила их и решила изучить информацию о файлах. Оказалось, что фото были сделаны не в Хьюстоне, а в Нью-Йорке. Кроме того, автор поста выяснила, что парень использовал для съемки iPhone 12, тогда как у него был iPhone 13 pro max.

Заподозрив, что парень на самом деле не учится в академии и изменяет ей с другой женщиной, героиня истории попросила его объяснить, почему он прислал фотографии из Нью-Йорка, а не из Хьюстона.

Бойфренд рассказчицы ответил спустя три часа. В первом сообщении он заявил, что был слишком уставшим, чтобы фотографировать свой дом, а во втором написал, что не верит в то, что девушка действительно проверила снимки. В последнем послании парень стал утверждать, что специально прислал эти фотографии, чтобы девушка проверила их, и что он не должен ничего объяснять. Ни один из ответов не удовлетворил героиню истории, поэтому она решила не писать парню ничего, хотя изначально и хотела отправить гневное послание.

Комментаторы под записью поддержали девушку. «Он живет двойной жизнью. Я был с человеком, который сделал то же самое со мной», — написала одна из участниц обсуждения. «Встречалась с похожим парнем. Он ходил на "собеседования" и "в гости к кузине". GPS-трекер говорил иначе», — добавила другая. Многие также призвали героиню истории заблокировать молодого человека на всех платформах.

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Оксана Петина
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