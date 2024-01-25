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12:52, 25 января 2024Ценности

Регина Тодоренко показала обгоревшее на солнце лицо без макияжа

Кадр: @reginatodorenko

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко показала естественную внешность на видео. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя знаменитость запечатлела себя в последний день отдыха на Мальдивах на фоне виллы и местной растительности. Так, на размещенных кадрах она позировала в черном купальнике с белой окантовкой и с небрежно уложенным высоким хвостом.

При этом звезда показала крупным планом лицо без макияжа и с покраснениями, заявив, что у нее обгорела на солнце кожа.

Ранее в январе Регина Тодоренко в откровенном наряде прокатилась на велосипеде. Она позировала на мосту в раздельном купальнике, который состоял из топа-бандо и трусов с низкой посадкой.

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      Карина Черных
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