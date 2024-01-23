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18:44, 23 января 2024Ценности

Регина Тодоренко в купальнике прокатилась на велосипеде

Фото: @reginatodorenko

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко в откровенном наряде прокатилась на велосипеде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 33-летняя звезда предстала на фоне деревянного моста вдоль моря, сидя на транспортном средстве. Так, Тодоренко примерила раздельный купальник, который состоял из топа-бандо и трусов с низкой посадкой. При этом от обуви знаменитость отказалась.

Кроме того, Тодоренко распустила длинные волосы, завитые в легкие локоны. «Рай», — подписала она пост, набравший более 10 тысяч лайков.

Ранее в январе Регина Тодоренко показала фигуру в купальнике на пляже. При этом блогерша продемонстрировала подтянутое тело.

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      Екатерина Ештокина
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