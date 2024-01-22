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11:52, 22 января 2024Ценности

Регина Тодоренко показала фигуру в купальнике на пляже

Фото: @reginatodorenko

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко показала фигуру в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя знаменитость поделилась фото, на котором позирует на фоне пальм и белого песка в черном слитном купальнике на тонких бретелях. При этом звезда продемонстрировала подтянутое тело. Кроме того, Тодоренко распустила длинные волосы, завитые в легкие локоны.

«Самый душевный отпуск в моей жизни! Я почти не прикасалась к телефону в поездке, хотя из-за профессиональной деформации всегда-всегда работаю. А сейчас решила освободить себе январь и уделить это время семье», — заключила телеведущая.

Ранее в январе Регина Тодоренко после похудения снялась в откровенном наряде. Знаменитость позировала в платье красного цвета, оформленном сияющими пайетками, глубоким декольте и двумя вырезами по бокам.

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      Екатерина Ештокина
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