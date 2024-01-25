Россиянам перечислили простые способы избавиться от проблем с ЖКТ

Сбои в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) могут возникать из-за стресса, пониженной кислотности желудка или повреждений блуждающего нерва, предупредил кандидат медицинских наук, врач-уролог, эндокринолог Александр Королев. Способы избавиться от этих проблем он перечислил россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Одной из частых причин сбоев в работе ЖКТ врач назвал стресс.

Вы когда-нибудь слышали, что кишечник — это ваш «второй мозг»? Когда еда съедена и начался процесс пищеварения, нейроны в стенке кишечника подают сигнал его мышечным клеткам о начале кишечных сокращений. Это помогает пище проходить фазы пищеварения. Стресс может вызвать спазмы пищевода, тошноту, понос, запор, повышенную кислотность и расстройство желудка Александр Королев кандидат медицинских наук, уролог, эндокринолог

Чтобы контролировать уровень стресса, Королев посоветовал практиковать техники глубокого дыхания, медитировать, заниматься йогой, избегать обезвоживания, разнообразно питаться и обязательно планировать отдых.

Также проблемы с пищеварением могут начаться из-за пониженной кислотности желудка, продолжил эндокринолог.

При пониженной кислотности желудка человек может страдать от частой изжоги, кислотного рефлюкса, вздутия живота, повышенного газообразования, дефицита питательных веществ, выпадения волос и ломкости ногтей Александр Королев кандидат медицинских наук, уролог, эндокринолог

При появлении этих симптомов врач рекомендовал как можно скорее обратиться к врачу для назначения соответствующего лечения.

Еще одной причиной проблем с пищеварением эндокринолог назвал повреждение блуждающего нерва, из-за которого он перестает посылать правильные сигналы от пищеварительной системы в мозг. По словам врача, в этом случае пища собирается в желудке и не двигается по пищеварительному тракту. Чтобы повысить тонус блуждающего нерва перед едой, Королев посоветовал полоскать горло, петь во всю силу легких, заниматься медитацией или йогой. Также для улучшения пищеварения он призвал россиян осознанно питаться и тщательно пережевывать пищу.

Ранее врач-эндокринолог Екатерина Янг развеяла несколько популярных мифов о похудении, в том числе она назвала заблуждением утверждение о том, что картофель вреден для тех, кто придерживается диеты. Еще одним мифом эндокринолог считает то, что желающим похудеть нельзя есть после шести часов вечера.