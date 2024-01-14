Врач развеяла несколько популярных мифов о похудении

Эндокринолог Янг назвала мифом утверждение, что картофель вреден при похудении

Врач-эндокринолог Екатерина Янг развеяла несколько популярных мифов о похудении, в том числе она назвала заблуждением утверждение, что картофель вреден при соблюдении диеты. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Янг подчеркнула, что картофель вовсе не такое зло, каким его считают. По ее словам, этот корнеплод в отварном охлажденном виде содержит большое количество резистентного крахмала, который поддерживает микрофлору кишечника и при этом не провоцирует сильных скачков сахара в крови. Кроме того, в 100 граммах отваренного в кожуре картофеля содержится 17 миллиграммов витамина С.

Еще одним мифом эндокринолог считает запрет есть после шести вечера. «Желательно, чтобы последний прием пищи был за два часа до сна. Если вы ночью просыпаетесь с чувством голода или с приступом тревоги, включайте в ужин сложные углеводы, например, гречку», — посоветовала она.

Также эндокринолог призвала не увлекаться обезжиренными продуктами, поскольку при уменьшении количества жиров в рационе люди, как правило, начинают употреблять в пищу больше углеводов. «Питательные вещества из жирных продуктов достигают мозга в течение 10 минут, а из углеводных — в течение получаса. Поэтому при употреблении жира вы насытитесь быстрее, сможете есть реже и сократить перекусы», — объяснила врач.

Кроме того, по мнению Янг, нельзя слишком сильно сокращать калорийность рациона в попытках быстро сбросить вес — это так же вредно, как и переедание. Она подчеркнула, что сильное урезание порций и исключение целых групп продуктов — сильный стресс для организма. Вследствие этого у человека начинается потеря мышечной массы и замедляется обмен веществ, что противоречит самому принципу похудения, для которого необходим хороший метаболизм, заключила эндокринолог.

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