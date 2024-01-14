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14:43, 14 января 2024Забота о себе

Врач развеяла несколько популярных мифов о похудении

Эндокринолог Янг назвала мифом утверждение, что картофель вреден при похудении

Врач-эндокринолог Екатерина Янг развеяла несколько популярных мифов о похудении, в том числе она назвала заблуждением утверждение, что картофель вреден при соблюдении диеты. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Янг подчеркнула, что картофель вовсе не такое зло, каким его считают. По ее словам, этот корнеплод в отварном охлажденном виде содержит большое количество резистентного крахмала, который поддерживает микрофлору кишечника и при этом не провоцирует сильных скачков сахара в крови. Кроме того, в 100 граммах отваренного в кожуре картофеля содержится 17 миллиграммов витамина С.

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Еще одним мифом эндокринолог считает запрет есть после шести вечера. «Желательно, чтобы последний прием пищи был за два часа до сна. Если вы ночью просыпаетесь с чувством голода или с приступом тревоги, включайте в ужин сложные углеводы, например, гречку», — посоветовала она.

Также эндокринолог призвала не увлекаться обезжиренными продуктами, поскольку при уменьшении количества жиров в рационе люди, как правило, начинают употреблять в пищу больше углеводов. «Питательные вещества из жирных продуктов достигают мозга в течение 10 минут, а из углеводных — в течение получаса. Поэтому при употреблении жира вы насытитесь быстрее, сможете есть реже и сократить перекусы», — объяснила врач.

Кроме того, по мнению Янг, нельзя слишком сильно сокращать калорийность рациона в попытках быстро сбросить вес — это так же вредно, как и переедание. Она подчеркнула, что сильное урезание порций и исключение целых групп продуктов — сильный стресс для организма. Вследствие этого у человека начинается потеря мышечной массы и замедляется обмен веществ, что противоречит самому принципу похудения, для которого необходим хороший метаболизм, заключила эндокринолог.

Ранее врач-диетолог Ирина Писарева предупредила об опасных последствиях употребления молока в зрелом возрасте. По ее словам, у пожилых людей после 50 лет может развиться непереносимость молочного белка. Кроме того, включение этого продукта в рацион может привести к повышению холестерина.

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      Наталья Обрядина
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