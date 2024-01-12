Пожилых людей предупредили об опасных последствиях употребления молока

Диетолог Писарева: молоко опасно для пожилых людей из-за пальмитиновой кислоты

Молоко может быть опасно для пожилых людей из-за своего состава, предупредила врач-диетолог Ирина Писарева. О возможных последствиях употребления этого продукта в зрелом возрасте она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Писаревой, даже если с детства у человека не было непереносимости молочного белка, она может развиться после 50 лет. Кроме того, продолжила диетолог, включение этого продукта в рацион в пожилом возрасте может привести к повышению уровня холестерина. Помимо этого, добавила врач, молоко содержит в себе пальмитиновую кислоту, которая может быть опасна для организма — этот фермент накапливается в теле и в дальнейшем может спровоцировать развитие атеросклероза.

У многих взрослых и детей, подчеркнула Писарева, переваривающего лактозу фермента не хватает, из-за чего употребление молока может вызвать метеоризм, боль в животе и диарею.

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