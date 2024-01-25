Россиянина осудили за расправу над сожительницей и ее другом из ревности

На Амуре осудили на 18 лет мужчину, застрелившего сожительницу и ее нового друга

В Амурской области суд приговорил к 18 годам лишения свободы 45-летнего местного жителя, из ревности расправившегося с сожительницей и ее новым другом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, вечером 2 июля 2023 года мужчина выпивал с возлюбленной в доме на улице Молодежной в поселке Мадалан. Они поссорились, и женщина признала, что хочет расстаться с фигурантом и уже нашла нового кавалера. Осужденный взял ружье и выстрелил сначала в соперника, а потом в сожительницу. Он пытался скрыться в лесу, но вернулся домой и дождался полицейских.

Ранее стало известно, что в Магадане россиянин расправился с товарищем металлической трубой и попал под суд.