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13:34, 25 января 2024Россия

Россиянке пришлось двое суток самостоятельно рыть могилу матери

Жительнице ХМАО пришлось самой двое суток рыть мерзлую землю для могилы матери

Фото: Emilie / Unsplash

Жительнице города Мегиона в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) Оксане Шустовой пришлось самостоятельно двое суток рыть мерзлую землю для могилы матери. Об этом она сообщила местному сообществу «ЧП Мегион» в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказала россиянка, она была вынуждена самостоятельно заниматься копкой могилы, так как сотрудники муниципальной ритуальной службы заявили, что уже выкопанных могил нет и появятся они лишь на следующей неделе.

Шустова отметила, что найти место ей помог лишь общественный резонанс, однако копать ей и ее семье все равно пришлось самим. «После того как я подняла волну в соцсетях, нам нашли закуточек, но предложили копать самим либо за очень большие деньги. Мы двое суток копали», — заявила она.

Как сообщает портал URA.RU, факт случившегося подтвердили в администрации города. Там отметили, что глава Мегиона уже извинился перед россиянкой. «Глава города Алексей Петриченко (...) принес соболезнования. (...) Специализированной организации даны строгие указания по недопущению подобных ситуаций впредь», — добавили чиновники.

Ранее сообщалось, что в Казани второй раз похоронили участника специальной военной операции. Перед этим тело эксгумировали, так как он был похоронен под чужим именем в другом регионе.

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      Марк Леонов
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