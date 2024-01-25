Российские таможенники пресекли незаконный вывоз в Китай 10 тонн трепанга

В Шереметьево таможенники перекрыли канал контрабанды трепанга в Китай

В Шереметьево таможенники пресекли деятельность ОПГ, незаконно вывозившей в Китай более десяти тонн дальневосточного трепанга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

По данным ведомства, группа состояла из двух китайцев и трех россиян. Они скупали трепанга в Центральном и Дальневосточном федеральных округах и почтой отправляли в Китай. Для доставки груза контрабандисты нанимали курьеров.

Таможенники перекрыли канал контрабанды. Возбуждены дела по части 3 статьи 226 («Контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой») УК РФ. Участникам ОПГ грозит по 12 лет колонии и миллионный штраф. У них изъяли десять тонн морского деликатеса на 100 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в Белгородской области сотрудники ФСБ пресекли контрабанду комплектующих к самоходной артиллерийской установке «Гвоздика» на территорию Украины.