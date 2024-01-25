Стоимость импортозамещения оборудования для добычи нефти и газа в России оценили

«Ведомости»: импортозамещение добычи нефти и газа в России обойдется в ₽20 млрд

Разработка российского оборудования для добычи нефти и газа обойдется в 19,8 миллиарда рублей с 2023 по 2030 год. Стоимость импортозамещения оценили эксперты Минпромторга, Минэнерго и «Газпром нефти», данные составленной ими дорожной карты приводит газета «Ведомости».

Согласно документу, к 2030 году планируют провести 19 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по оборудованию и компонентам для бурения, добычи и внутрискважинных работ и заключить 19 долгосрочных договоров на поставку технологий. Это позволит повысить долю импортонезависимости отрасли до 80 процентов. Такой показатель называл Владимир Путин в октябре 2022 года в рамках Российской энергетической недели, однако срок достижения цели он называл до 2025 года.

Средства на разработку планируют частично выделить из федерального бюджета (2,5 миллиарда рублей), а также привлечь из внебюджетных источников (17,3 миллиарда рублей). Драйвером развития технологий называют необходимость обеспечить технологическую устойчивость и непрерывность бизнеса, а также снижение рисков добычи. Задача нефтяников — сформировать заказ на оборудование и помочь разработчикам с экспертизой.

По словам партнера Kept Максима Малкова, в стране актуальны разработка оборудования для телеметрии скважин во время бурения, софта для ГРП, технологий геолого-разведочных работ, РУС, винтовых забойных двигателей и химических растворов для нефтесервисных работ. Также необходимо наращивать парк буровых установок для сверхглубокого бурения на суше, добавил он.

В конце декабря первый вице-премьер Андрей Белоусов внес импортозамещение в перечень основных направлений инвестиционной перестройки российской экономики. По его словам, еще одним ключевым пунктом являются капиталовложения в «логистическую структуру».

По итогам 2023 года радиовещание стало одной из отраслей, наиболее успешных в импортозамещении. Российским производителям удалось вытеснить с отечественного рынка иностранных производителей передатчиков, передающих антенн и другого оборудования для компаний в этом сегменте.