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20:09, 25 января 2024Мир

США отправят главу ЦРУ для заключения сделки между Израилем и ХАМАС

WP: США отправят главу ЦРУ Бернса для заключения сделки между Израилем и ХАМАС

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Джо Байден намерен отправить главу ЦРУ Уильяма Бернса на переговоры для заключения сделки между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом со ссылкой на источники в американской разведслужбе сообщает газета The Washington Post (WP).

«Ожидается, что Бернс отправится в Европу для переговоров и встретится с руководителями израильской и египетской разведок Давидом Барнеа и Аббасом Камелем, а также премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани», — пишет издание.

Отмечается, что на повестке переговоров будет вопрос освобождения заложников и полного прекращения огня в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что переговоры между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников находятся в тупике, поскольку израильская сторона не хочет прекращать боевые действия в секторе Газа. При этом подчеркивается, что США, Катар и Египет пытаются привести стороны к консенсусу.

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      Виктория Кондратьева
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