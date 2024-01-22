В США заявили о тупике в переговорах Израиля и ХАМАС по заложникам

NBC: переговоры Израиля и ХАМАС оказались в тупике из-за Тель-Авива

Переговоры Израиля и исламистской группировки ХАМАС по освобождению заложников находятся в тупике, так как Тель-Авив не хочет прекращать боевые действия в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Израильские официальные лица заявляют, что их усилия по обеспечению освобождения заложников никогда не прекращались, но на прошлой неделе они отвергли требования ХАМАСа о постоянном прекращении огня», — отмечается в материале издания.

При этом подчеркивается, что США, Катар и Египет пытаются привести к консенсусу противоборствующие стороны. Телеканал приводит мнение информированного о переговорах дипломата. По его мнению, соглашение между Израилем и ХАМАС практически готово и вопрос прекращения огня остается единственным препятствием.

В то же время один из израильских чиновников счел подобную информацию «ерундой».

Ранее Израиль отказался прекратить бои в Газе в обмен на освобождение заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что приоритетом Тель-Авива является обеспечение безопасности граждан страны.