Израиль отказался прекратить бои в Газе в обмен на освобождение заложников

Нетаньяху: Израиль не будет прекращать бои в обмен на освобождение заложников

Израиль отвергает требования ХАМАС о прекращении боевых действий в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

«Если мы согласимся с этим, мы не сможем гарантировать безопасность нашим гражданам. Мы не можем безопасно вернуть домой похищенных, тогда как следующее 7 октября будет лишь вопросом времени. Я не могу согласиться с таким смертельным ударом для безопасности Израиля, и поэтому мы не согласимся на это», — сказал Нетаньяху.

Ранее администрация президента США Джо Байдена заявила, что хочет, чтобы Израиль сконцентрировался на точечной борьбе с руководством ХАМАС, а не на масштабных операциях в секторе Газа.

До этого депутат Кнессета от израильской правящей партии «Ликуд» Дани Данон признал, что США оказывают давление на Израиль, из-за чего ход военной операции в секторе Газа был изменен.