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19:29, 21 января 2024Мир

В США призвали Израиль сконцентрироваться на борьбе с лидерами ХАМАС

Белый дом призвал Израиль сконцентрироваться на борьбе с лидерами ХАМАС

Фото: Ilia Yefimovich / Globallookpress.com

Администрация президента США Джо Байдена хочет, чтобы Израиль сконцентрировался на точечной борьбе с руководством ХАМАС, а не на масштабных операциях в секторе Газа. Об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер в интервью телеканалу ABC, передает ТАСС.

«В последние несколько дней и недель наблюдается начало изменений в фазе конфликта (…), при которых мы бы хотели видеть, что Израиль фокусируется больше на целях высокой важности, на руководстве ХАМАС», — сказал он.

Ранее депутат Кнессета от израильской правящей партии «Ликуд» Дани Данон признал, что США оказывают давление на Израиль, из-за чего ход военной операции в секторе Газа был изменен. По словам Данона, именно влияние США привело к освобождению некоторых заложников в декабре 2023 года.

До этого телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в США сообщил, что американская сторона оказывает давление на Тель-Авив, требуя начать «более хирургически точную фазу боевых действий».

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      Анастасия Шейкина
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