Подростковую ОПГ в Тамбове создала 17-летняя девушка

Стали известны подробности про подростковую ОПГ в Тамбове, которая нападает на школьников и студентов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, ее создала 17-летняя студентка юридического колледжа. Всего в группе около десяти детей из неблагополучных семей. За неделю пострадали пять человек, в том числе беременная девушка. Избиения ребята снимают на камеры и выкладывают в сеть.

Возбуждено дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Ранее стало известно, что прокуратура проводит проверку после публикаций об избиениях подростками посетителей торгового центра (ТЦ). На выложенной в интернет записи девушка бьет посетителей по лицу, пытается пнуть. Прокуроры дадут оценку действиям родителей несовершеннолетних и должностным лицам органов системы профилактики.