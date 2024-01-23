Начата проверка после избиения девушкой-подростком посетителей ТЦ в Тамбове

Прокуратура проверит сообщения об избиении подростком посетителей ТЦ в Тамбове

Прокуратура проводит проверку после публикаций об избиениях подростками посетителей торгового центра (ТЦ) в Тамбове. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Прокуроры дадут оценку действиям родителей несовершеннолетних и должностным лицам органов системы профилактики.

Группа подростков выложила в сеть видео с избиением людей в ТЦ, уточняет ТАСС. На записи девушка бьет посетителей по лицу, пытается пнуть.

Также к проверке присоединились полицейские, они устанавливают участников происшествия.

Ранее 23 января стало известно, что родителей члена банды, нападавшей на прохожих в Белгороде, лишат российского гражданства. Суд арестовал шестерых участников преступной группировки, из них двое несовершеннолетние. Двоим фигурантам предъявлены обвинения в покушении и разжигании национальной вражды, остальным вменяется хулиганство. Также на причастность к нападениям проверяются двое 17-летних жителей Белгорода.

Расследование началось после публикации в сети видеороликов, на которых группа юношей избивает местных жителей. Они совершили не менее пяти таких нападений.