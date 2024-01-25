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08:34, 25 января 2024Среда обитания

В России предложили давать жилье студентам-молодоженам

В Госдуме предложили давать жилье женатым студентам

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Госдуму вносят законопроект о предоставлении женатым студентам жилья для совместного проживания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Авторами инициативы выступили депутаты от фракции ЛДПР. Они предлагают в приоритетном порядке выдавать студентам-молодоженам комнаты в общежитиях. Речь идет о студентах очной и заочной форм обучения, вступивших в брак во время учебы в вузе.

Проект также предполагает выплату социальной стипендии студенческим семьям или одиноким студентам с детьми, в том числе усыновителям и опекунам. Кроме того, согласно документу, заведения смогут создавать условия для присмотра и ухода за детьми обучающихся.

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По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, в данный момент государственных мер поддержки студенческих семей не существует. Законопроект может вступить в силу в июле текущего года.

Ранее в Госдуме инициировали массовую проверку студенческих общежитий. Депутаты утверждают, что российские университеты не соблюдают нормы Жилищного кодекса и отказываются заключать со студентами договоры на проживание на весь срок обучения, чтобы иметь возможность в любой момент их выселить.

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      Виктория Клабукова
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