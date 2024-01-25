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15:22, 25 января 2024Силовые структуры

Вынесен приговор по делу о взятках бывшему российскому губернатору

Экс-сенатора Шпигеля приговорили к 11 годам колонии за дачу взяток
Борис Шпигель

Борис Шпигель. Фото: пресс-служба Басманного суда / РИА Новости

Суд в Москве приговорил к 11 годам колонии за дачу взяток бывшему главе Пензенской области Ивану Белозерцеву главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля. Об этом в четверг, 25 января, передает ТАСС.

Помимо лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, Шпигелю назначили штраф в размере более 450 миллионов рублей. Предприниматель признан виновным по части 5 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»).

Ранее в этот же день Измайловский суд Москвы приговорил к 12 годам лишения свободы экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Его признали виновным в коррупции и хранении оружия.

По версии следствия, с июня 2019-го по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Бориса Шпигеля и его супруги Евгении 30 миллионов рублей в виде денег, имущества и услуг. В частности, супруги подарили экс-губернатору часы Breguet стоимостью 5,7 миллиона рублей за покровительство их фармацевтическому бизнесу.

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      Анастасия Алимпиева
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