Вынесен приговор по делу о взятках бывшему российскому губернатору

Экс-сенатора Шпигеля приговорили к 11 годам колонии за дачу взяток

Суд в Москве приговорил к 11 годам колонии за дачу взяток бывшему главе Пензенской области Ивану Белозерцеву главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля. Об этом в четверг, 25 января, передает ТАСС.

Помимо лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, Шпигелю назначили штраф в размере более 450 миллионов рублей. Предприниматель признан виновным по части 5 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»).

Ранее в этот же день Измайловский суд Москвы приговорил к 12 годам лишения свободы экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Его признали виновным в коррупции и хранении оружия.

По версии следствия, с июня 2019-го по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Бориса Шпигеля и его супруги Евгении 30 миллионов рублей в виде денег, имущества и услуг. В частности, супруги подарили экс-губернатору часы Breguet стоимостью 5,7 миллиона рублей за покровительство их фармацевтическому бизнесу.