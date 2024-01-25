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15:17, 25 января 2024Силовые структуры

Бывшему губернатору российского региона Белозерцеву дали 12 лет колонии

Суд приговорил к 12 годам колонии экс-губернатора Пензенской области Белозерцева
Иван Белозерцев

Иван Белозерцев. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Измайловский суд Москвы приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, виновного в коррупции и хранении оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Судья также назначил Белозерцеву штраф в размере 450 тысяч рублей и лишил его государственных наград — ордена Почета и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Кроме того, экс-чиновнику запретили занимать должности на государственной службе в течение десяти лет после освобождения.

Ранее гособвинение запрашивало для Белозерцева 13 лет колонии общего режима.

По версии следствия, бывший губернатор с июня 2019-го по сентябрь 2020 года получил от главы группы фармацевтических компаний Бориса Шпигеля и его супруги денег и имущества на 30 миллионов рублей за покровительство бизнесу. Кроме того, в служебном кабинете чиновника силовики обнаружили пистолет Макарова и 96 патронов, на которые у него не было разрешения.

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      Олеся Мицкевич
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