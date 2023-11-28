Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:07, 28 ноября 2023Силовые структуры

Бывшего губернатора российского региона захотели отправить в колонию на 13 лет

Прокурор запросил 13 лет колонии для экс-губернатора Пензенской области

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Прокурор запросил 13 лет колонии общего режима для бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом сообщает ТАСС.

Белозерцев обвиняется в коррупции и хранении оружия. В подсобке служебного кабинета госслужащего силовики нашли пистолет Макарова, пригодный к стрельбе, и 96 патронов к нему. При этом разрешения на оружие у него не было.

По версии следствия, с июня 2019 по сентябрь 2020 года губернатор получил от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и его супруги Евгении 30 миллионов рублей в виде денег, имущества и услуг. В частности, в 2020 году супруги Шпигель подарили Белозерцеву часы Breguet стоимостью 5,7 миллиона рублей за покровительство их фармбизнесу.

В отношении пары также возбудили уголовное дело. Прокурор запросил для Бориса Шпигеля 12 лет колонии. Вместе с ними будут судить директора компании «Фармация» Антона Колоскова и посредников Геннадия Маркова и Федора Федотова.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине отравили жену главы разведки. Он признавал, что Киев стоит за терактами против известных россиян

      Большинство россиян выступили против идеи создать министерство счастья

      Госдума изменила правила досрочного выхода из колоний для части заключенных

      Полина Гагарина вышла в свет в прозрачном платье

      Оценена возможность повторения «шторма века»

      Россиянка изнасиловала попутчика в самолете на глазах у других пассажиров

      США выделят на восстановление энергетики Украины 25 миллионов долларов

      Генсек НАТО заявил об испытании в поддержке Украины

      Москвичей предупредили о новой метели

      Пассажирка авиарейса из Турции устроила дебош и публичный секс на борту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости