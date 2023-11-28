Бывшего губернатора российского региона захотели отправить в колонию на 13 лет

Прокурор запросил 13 лет колонии для экс-губернатора Пензенской области

Прокурор запросил 13 лет колонии общего режима для бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом сообщает ТАСС.

Белозерцев обвиняется в коррупции и хранении оружия. В подсобке служебного кабинета госслужащего силовики нашли пистолет Макарова, пригодный к стрельбе, и 96 патронов к нему. При этом разрешения на оружие у него не было.

По версии следствия, с июня 2019 по сентябрь 2020 года губернатор получил от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и его супруги Евгении 30 миллионов рублей в виде денег, имущества и услуг. В частности, в 2020 году супруги Шпигель подарили Белозерцеву часы Breguet стоимостью 5,7 миллиона рублей за покровительство их фармбизнесу.

В отношении пары также возбудили уголовное дело. Прокурор запросил для Бориса Шпигеля 12 лет колонии. Вместе с ними будут судить директора компании «Фармация» Антона Колоскова и посредников Геннадия Маркова и Федора Федотова.