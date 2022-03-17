Бывшего губернатора Пензенской области Белозерцева оставили под арестом

Суд продлил на три месяца арест экс-губернатору Белозерцеву, обвиняемому в коррупции

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия и еще на три месяца оставил под стражей бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в коррупции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Срок ареста был продлен и другим фигурантам дела, за исключением бизнесмена Бориса Шпигеля, в отношении которого аналогичное ходатайство будет рассматриваться 18 марта.

Следственный комитет России обвинил бывшего губернатора, а также главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и его супругу Евгению, директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова и посредников Геннадия Маркова и Федора Федотова в зависимости от роли каждого из них по части 5 статьи 291 («Дача взятки в особо крупном размере»), по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и по статье 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ. По версии следствия, Белозерцев, помимо взятки, в виде дорогих часов и автомобиля получил 20 миллионов рублей наличными.

23 марта 2021 года президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с «утратой доверия».

1 марта сообщалось, что Басманный суд Москвы признал законным решение следователя, отказавшегося приобщить Библию 1913 года издания к делу против бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Суд отклонил жалобу адвокатов обвиняемого, настаивающего на том, что в сентябре 2020 года он получил в подарок раритетную книгу, а не взятку.