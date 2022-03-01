Экс-губернатор заявил о полученной в подарок Библии вместо 20 миллионов рублей

Басманный суд Москвы признал законным решение следователя, отказавшегося приобщить Библию 1913 года издания к делу против бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Его обвиняют в получении взяток от владельца крупного фармацевтического холдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Тем самым суд отклонил жалобу адвокатов обвиняемого, настаивающего на том, что в сентябре 2020 года он получил в подарок раритетную книгу, а не взятку. На допросе осенью 2021 года Белозерцев заявил следователю, что в белом пакете вместо 20 миллионов рублей находилась антикварная Библия, включающая в себя Ветхий и Новый Заветы объемом 1548 страниц, которая была издана в 1913 году Синодальной типографией Санкт-Петербурга. Адвокаты передали ее следователю в качестве вещественного доказательства, но он вернул Священное Писание.

При этом защита экс-губернатора в доказательство своей версии указывает, что деньги у Белозерцева не нашли. Следователь же считает, что слова обвиняемого опровергаются собранными доказательствами.

В апреле прошлого года сообщалось, что Белозерцев признался в получении 20 миллионов рублей от бизнесмена Шпигеля, однако заявил, что взятки не брал. По словам бывшего главы региона, деньги предназначались для проведения избирательной кампании.

Следственный комитет России обвинил бывшего губернатора, а также главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» и его супругу Евгению Шпигель, директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова, Геннадия Маркова и Федора Федотова в зависимости от роли каждого из них по части 5 статьи 291 («Дача взятки в особо крупном размере»), по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и по статье 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ.

23 марта 2021 года президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.