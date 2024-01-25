Мужчина купил танк Т-55 и нашел в нем килограммы золота. Кто продает военную технику в интернете по цене обычных машин?

Британец Ник Мид купил на eBay танк Т-55 и нашел в нем золото на миллионы фунтов

Недавно британский любитель военной техники Ник Мид впервые рассказал о судьбе золота, которое он нашел в танке, купленном в интернете. Это была далеко не первая боевая машина в его коллекции: на ферме Мида в Нортгемтоншире хранится арсенал, о котором некоторые страны могут только мечтать. Большую часть техники он, как и другие частные коллекционеры, покупает по дешевке. Исправные — хотя и не самые новые — танки обходятся им не дороже обычных легковых автомобилей.

Мид собрал сотни боевых машин и за деньги катает на них всех желающих

62-летний британец Ник Мид коллекционирует военную технику. Он собрал около 300 танков и других боевых машин на своей ферме в Нортгемптоншире и за деньги позволяет посетителям на них кататься. Аренда танка на несколько часов стоит около 300 фунтов стерлингов (33 тысячи рублей), а за 900 фунтов (около 100 тысяч рублей) можно раздавить им легковой автомобиль. Похожие аттракционы были и в других странах: например, в США такую услугу предлагала фирма Drive a Tank.

Свою первую боевую машину Мид приобрел в начале 1990-х. Это была самоходная установка «Эббот», которая производилась в Великобритании в 1960-е годы и до сих пор стоит на вооружении. Она обошлась ему совсем недорого: всего 1750 фунтов стерлингов. С поправкой на инфляцию эта сумма соответствует примерно 400 тысячам рублей.

1750 фунтов стерлингов заплатил коллекционер Ник Мид за списанный бронетранспортер «Эббот»

За 30 с лишним лет его парк существенно вырос. Его танки время от времени снимаются в кино, иногда их арендуют для свадеб или похорон. Сам коллекционер, когда его сыновья были помладше, лично возил их в школу на британском бронетранспортере FV432. По его словам, дети к этому привыкли, а вот прохожих едущий по улице броневик часто смущал. «Полицейские обычно улыбаются или отворачиваются, — утверждал он в одном из интервью. — Большинство просто не знает, что делать в таких случаях. Не каждый день увидишь, как по городу едет танк».

Мид нашел пять слитков золота в топливном баке трофейного танка из Ирака

В 2017 году Мид купил на аукционе в интернете иракский танк, разработанный на базе советского Т-55 и произведенный в Китае. Его продавал 23-летний автомеханик-самоучка Джо Хьюз из английского города Лестера. Он утверждал, что британские войска захватили его в 1991 году во время операции «Буря в пустыне», доставили в Великобританию, после чего он много лет пылился на складах.

По словам Хьюза, когда танк попал к нему в руки, у него не было ни гусениц, ни исправного двигателя. Чтобы его отремонтировать, он нашел в интернете PDF с советской инструкцией по ремонту Т-55 на русском языке. «Я не понимаю русского, поэтому мог только смотреть на картинки и угадывать», — объяснял он.

Хьюз согласился расстаться со своим танком за 30 тысяч фунтов (3,3 миллиона рублей). Когда Мид перегнал его на свою ферму, то обнаружил, что прежний владелец каким-то образом не заметил оставшиеся в танке боеприпасы для пулемета. После этого он решил повнимательнее изучить свою покупку и проверил топливный бак.

К его удивлению, внутри оказались пять слитков золота, в сумме стоящие не меньше двух миллионов фунтов стерлингов (222 миллиона рублей). «Когда мы нашли золотые слитки, то не знали, что с ними делать. Ведь не понесешь же пять слитков в ломбард по соседству, — рассказал Мид изданию Daily Mail. — Поэтому мы позвонили в полицию».

Когда мы их нашли, все смеялись, шутили и решали, как потратить деньги. Сестра хотела Land Rover, а я бы купил Rolls Royce Phantom и отпилил у него заднюю часть, чтобы получился пикап Ник Мид коллекционер военной техники

Сотрудники полиции забрали золото для анализа и хранения, и с тех пор Мид его не видел. Ему сообщили, что слитки были кувейтскими: скорее всего, их украли во время иракского вторжения в Кувейт в 1991 году. По словам коллекционера, он до сих пор жалеет, что сдал золото в полицию. «Надо было хотя бы взять плату за находку. А я в итоге не получил совершенно ничего», — рассказал он.

Коллекционеры военной техники скупают списанные танки в интернете и у музеев

Британские и американские законы разрешают частным лицам покупать и даже использовать списанные танки и другие боевые машины, хотя и с некоторыми ограничениями. Например, в США у частных танков не может быть действующей пушки и боеприпасов. В некоторых штатах на гусеничных танках нельзя выезжать на обычные автотрассы, в других для этого требуются обрезиненные гусеницы, которые не разрушают дорожное покрытие.

Нередко коллекционеры покупают военную технику на обычных онлайн-аукционах — например, на eBay. Ник Мид поступает именно так.

Я всегда поглядываю на раздел про военную технику на eBay. Проверяю его каждые три дня. Сам часто продаю там танки и покупаю тоже Ник Мид коллекционер военной техники

Другой путь — купить списанный танк напрямую у прежнего владельца (это обычно либо вооруженные силы, либо музеи, либо другие коллекционеры). Например, около десяти лет назад американец Билл Арнетт всего за 35 тысяч долларов заполучил бронеавтомобиль «Саладин», стоявший на вооружении британского контингента в Гонконге. Когда город перешел Китаю, машина оказалась не у дел и могла очутиться на свалке.

Кадр: KHOU 11 / Youtube

Другой американский коллекционер, техасец Тони Базби, приобрел исправный танк «Шерман» времен Второй мировой войны. Это настоящий раритет: в 1944 году он участвовал в высадке войск союзников в Нормандии и освобождении оккупированного Парижа. Базби купил его у закрывшегося военного музея, чем крайне раздосадовал соседей: они жаловались, что танк мешает проезду и создает некую «угрозу безопасности».

Арнольд Шварценеггер купил себе танк, который изучал во время службы в армии

Личный танк был даже у Арнольда Шварценеггера. Голливудский актер приобрел американский M47 «Паттон II» еще в 1991 году — хотел поставить перед входом в свой ресторан в Лас-Вегасе, но не сложилось. Несмотря на это, Шварценеггер не стал от него избавляться. «Точно такой же танк я водил, когда служил в австрийской армии в 18 лет», — объяснял он журналистам в 2014 году. По его словам, в те годы он приспособил имевшийся в танке ящик для инструментов для своих гирь и гантелей и использовал все свободное время, чтобы готовиться к соревнованиям по бодибилдингу.

Фото: © face to face / Globallookpress.com

Сейчас и на его родине, и в соседней Германии просто так на танке не поездишь. По немецким законам, частным лицам нужна специальная лицензия на владение бронированными машинами, а их просто так не дают. Последним обладателем такой лицензии считается коллекционер автомобилей Михаэль Фрелих, в конце 1990-х разъезжавший на своем танке по Дюссельдорфу.

До введения ограничений самым знаменитым частным танкистом в Германии был 35-летний Герберт Миттлендер, в середине 1970-х поражавший мирных франкфуртцев своим бронетранспортером «Гочкис». Машина обошлась ему всего в четыре тысячи марок. Чтобы зарегистрировать бронетранспортер в автоинспеции, ему пришлось заменить переднюю броню алюминиевой панелью и добавить фары, поворотники и стоп-сигналы. По будням он ездил на нем на работу и в бар, а в выходные отправлялся на танковый полигон в Гельнхаузене.

Миттлендера очень забавляло, что полицейские не могли оставить квитанции о штрафе за парковку за дворником на лобовом стекле, потому что у «Гочкиса» не было ни лобового стекла, ни дворников

В конце концов полицейские нашли, к чему придраться. Они обратили внимание, что у бронетранспортера нет зоны деформации, которую требовали правила. После этого Миттлендер больше не мог ездить на нем по обычным улицам.