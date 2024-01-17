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11:32, 17 января 2024Из жизни

Британец нашел пять килограммов золота в своем танке Т-55 и остался ни с чем

Британец Ник Мид купил в интернете танк, нашел в нем золото и сдал его в полицию

Кадр: Tanks-alot / YouTube

Британец, купивший в интернете танк Т-55, признался, что сдал найденные внутри пять килограммов золота в полицию и остался ни с чем. Об этом сообщает Daily Mail.

62-летний предприниматель Ник Мид коллекционирует военную технику. Он собрал около 300 танков и других боевых машин на своей ферме в Нортгемптоншире и за деньги позволяет посетителям на них кататься. Аренда танка на несколько часов стоит около 300 фунтов стерлингов (33 тысячи рублей), а за 900 фунтов (около 100 тысяч рублей) можно раздавить им легковой автомобиль.

В 2017 году Мид купил на аукционе в интернете иракский танк, разработанный на базе советского Т-55 и произведенный в Китае. Продавец согласился расстаться с ним за 30 тысяч фунтов (3,3 миллиона рублей). При этом он утверждал, что заменил гусеницы и починил двигатель.

Изучая свою покупку, Мид обнаружил внутри боеприпасы для пулемета и пять килограммовых слитков золота, которые каким-то образом не заметил прежний владелец. Такое количество золота может стоить до двух миллионов фунтов стерлингов (222 миллиона рублей).

Когда мы нашли золотые слитки, то не знали, что с ними делать. Ведь не понесешь же пять слитков в ломбард по соседству. Поэтому мы позвонили в полицию

Ник Мид
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Сотрудники полиции забрали золото для анализа и хранения, и с тех пор Мид его не видел. Он утверждает, что слитки оказались кувейтскими. По всей видимости, их украли во время иракского вторжения в Кувейт в 1991 году.

По словам предпринимателя, он до сих пор жалеет, что сдал золото в полицию. «Надо было хотя бы взять плату за находку. А я в итоге не получил совершенно ничего», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что житель Китая сделал танк из старого грузовика. Для этого он изменил его форму, перекрасил, установил башню и спутниковую тарелку. Как только это сооружение выехало на дорогу, его изъяли сотрудники полиции.

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      Олег Парамонов
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