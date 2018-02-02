Тщеславный китаец построил танк и лишился его

Китаец лишился прав и получил выговор от полиции после того, как изготовил самодельный танк. Об этом сообщает местный портал CCTV News.

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Житель городского округа Лайбинь, расположенного на юге страны, по фамилии Хуан (Huang) потратил два месяца на превращение старого грузовика в танк. Мужчина изменил его форму, покрасил в камуфляж, установил башню и спутниковую тарелку. По словам китайца, он сделал это, чтобы прославиться в интернете.

Хуан продемонстрировал изделие в социальных сетях, но привлек внимание не только друзей, но и властей. 22 января полиция изъяла у него танк, как только он выехал на дорогу. 31 января стало известно, что мужчину оштрафовали на 1750 юаней (приблизительно 15,7 тысячи рублей) и лишили прав. Китайца доставили в отделение полиции, где ему сделали выговор за нарушение правил безопасности.

Танк Хуана собираются уничтожить. Пользователи социальных сетей поддержали инженера и предположили, что полицейские просто испугались его орудия.

11 января сообщалось о блогере из Новосибирска, который сварил из двух автомобилей ВАЗ-2108 «жопотанк», или «танкожоп». Пользователи YouTube не оценили его изобретательность и назвали «жопотанк» бесполезным.

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