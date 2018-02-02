Тщеславный китаец построил танк и лишился его

Китаец лишился прав и получил выговор от полиции после того, как изготовил самодельный танк. Об этом сообщает местный портал CCTV News.
Житель городского округа Лайбинь, расположенного на юге страны, по фамилии Хуан (Huang) потратил два месяца на превращение старого грузовика в танк. Мужчина изменил его форму, покрасил в камуфляж, установил башню и спутниковую тарелку. По словам китайца, он сделал это, чтобы прославиться в интернете.
Хуан продемонстрировал изделие в социальных сетях, но привлек внимание не только друзей, но и властей. 22 января полиция изъяла у него танк, как только он выехал на дорогу. 31 января стало известно, что мужчину оштрафовали на 1750 юаней (приблизительно 15,7 тысячи рублей) и лишили прав. Китайца доставили в отделение полиции, где ему сделали выговор за нарушение правил безопасности.
Танк Хуана собираются уничтожить. Пользователи социальных сетей поддержали инженера и предположили, что полицейские просто испугались его орудия.
11 января сообщалось о блогере из Новосибирска, который сварил из двух автомобилей ВАЗ-2108 «жопотанк», или «танкожоп». Пользователи YouTube не оценили его изобретательность и назвали «жопотанк» бесполезным.