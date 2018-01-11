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Блогер сварил «жопотанк» из двух «восьмерок» и взбесил интернет

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Гараж 54 / YouTube

Блогер из Новосибирска по просьбам подписчиков сварил из двух отечественных «восьмерок» «жопотанк», или «танкожоп». Результат он продемонстрировал на своем канале «Гараж 54». Пользователи YouTube отметили бессмысленность опыта и задались вопросом, зачем мужчина это сделал. Ролик выбился в тренды ресурса, набрав за сутки около полумиллиона просмотров.

«Зашел написать "Нa***", но уже увидел, что не я один так думаю», — замечает пользователь Павел Чуев. Его поддержали и другие посетители портала, изумившиеся тому, что бестолковый эксперимент восхитил тысячи пользователей, поставивших этому видео лайк.

«Вангую, в следующем видео этот мужик навалит кучу на капот и хомячки будут счастливо лайкать», — предрекает Юрий Мешков.

«Мужик красава», — настаивают другие и предлагают варианты применения «жопотанка». Пользователи сошлись во мнении, что из него вышел бы неплохой прицеп.

Автор ролика пообещал, что в следующем выпуске он поставит на свое изобретение электромотор, подрихтует и покрасит, а также придумает, как заставить его рулить.

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