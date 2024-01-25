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20:00, 25 января 2024Из жизни

Царапина на рыбалке привела женщину к 55 операциям и желанию ампутировать ногу

В Великобритании женщине провели 55 операций после пореза леской на рыбалке

Фото: Stefan Lehner / Unsplash

Жительница Великобритании подхватила тяжелую инфекцию из-за царапины, полученной на рыбалке. Об этом сообщает Southend Echo.

36-летняя Мишель Милтон из города Стэнфорд-ле-Хоуп, графство Эссекс, поранилась 18 августа 2019 года во время рыбалки. Женщина поскользнулась и упала. Нейлоновая леска, которая находилась у нее в кармане, воткнулась в порез на ее правой ноге. Спустя несколько дней конечность распухла, а у Милтон поднялась высокая температура. Тогда женщина обратилась за медицинской помощью.

Врачи обнаружили у пациентки инфекцию и назначили ей курс антибиотиков. Однако медикаментозное лечение не помогало, и вскоре у Милтон развилась устойчивость к антибиотикам. Заражение распространялось по ноге, поэтому медики приняли решение провести женщине операцию. С того момента Милтон начала регулярно посещать больницы. Врачам не удавалось избавиться от инфекции, и женщине пришлось перенести большое количество операций. За пять лет ей провели 55 операций, включая четыре пересадки кожи, 30 хирургических обработок раны, а также 21 операцию по удалению поврежденных тканей. Большую часть времени Милтон проводила в больнице. В какой-то момент пациентка, отчаявшись вернуться к прежней жизни, выразила желание, чтобы врачи ампутировали ей ногу, однако получила отказ.

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Сейчас Милтон едва может нормально передвигаться и сидеть. После всех операций на внутренней стороне ее ноги осталась глубокая рана. «Я просто хочу избавиться от ноги. Каждый мой день проходит в мучениях. Я умоляю врачей ампутировать конечность, но они просто продолжают кромсать ее», — пожаловалась женщина. Милтон отметила, что истощена не только физически, но и морально. Она до сих пор не может поверить, что небольшой порез привел к такому состоянию.

Ранее сообщалось, что жительница США лишилась всех конечностей после того, как заболела гриппом. В настоящее время женщина ходит при помощи протезов.

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      Алиса Удовик
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