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21:06, 14 ноября 2023Из жизни

Женщина заболела гриппом и лишилась всех конечностей

Фото: Piron Guillaume / Unsplash

Жительница США лишилась всех конечностей после того, как заболела гриппом. Об этом сообщает Fox News.

42-летняя Кристин Фокс, директор средней школы в штате Огайо, заболела гриппом в марте 2020 года. Женщина обратилась в больницу, где ей назначили противовирусный препарат и отпустили домой. На следующий день состояние Фокс резко ухудшилось. Подруга женщины с медицинским образованием измерила ее давление и уровень кислорода в крови, и оба показателя оказались критически низкими. Фокс срочно доставили в больницу. «Через 30 минут меня подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Мне сказали, что я, скорее всего, не выживу», — рассказывает она.

У пациентки развилась бактериальная пневмония, что привело к отказу почек и легкого. Через несколько дней врачи выяснили, что у Фокс случился септический шок. Ее ввели в состояние искусственной комы. Чтобы остановить распространение инфекции, врачам пришлось ампутировать женщине ноги ниже колен и руки ниже локтей.

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После операции медики вывели Фокс из комы, а через три дня она смогла самостоятельно дышать и была отключена от аппарата искусственной вентиляции легких. Спустя несколько недель женщину выписали, и она прошла два шестинедельных интенсивных курса физиотерапии.

В настоящее время женщина вернулась к работе в школе и ходит при помощи протезов. «Протезами рук я вообще не пользуюсь. Я научилась жить без них — так легче. Я даже вожу машину без них», — говорит она.

Ранее сообщалось, что в Индонезии ампутировали пенис мужчине, страдавшему от злокачественного приапизма. Пациенту также пришлось пройти курс химиотерапии и радиотерапии.

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