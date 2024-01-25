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18:01, 25 января 2024Путешествия

Турист оставил в номере камеру и снял незаконное проникновение

Фото: Ryan Kwok / Unsplash

Путешественник установил скрытую камеру в отеле и с ее помощью разоблачил сотрудника, который вломился к нему в номер. Своим опытом он поделился в личном TikTok-аккаунте с ником @michaelholz.

Блогер отдыхал в гостинице Амстердама и, как всегда в поездках, оставил в комнате включенную камеру. Она сняла, как служащий отеля с помощью ключа проник к постояльцу и начал рыться в его вещах. Автор ролика уточнил, что камера была оборудована датчиком движения, поэтому он сразу узнал о незаконном проникновении.

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По словам путешественника, администрация отеля серьезно отнеслась к произошедшему. Гостя переселили в лучший двухэтажный номер с бесплатным проживанием и питанием. Более того, туристу предложили оплатить проживание в другом отеле из соображений безопасности, но он отказался, поскольку это был последний день его путешествия.

Блогер посоветовал вешать на сумки замки и привязывать их к чему-нибудь, чтобы избежать краж. Так, сам автор ролика прикрепил свой рюкзак к лестнице стальным кабелем. Пользователи сочли его рекомендации полезными. «Думаю, с этого момента я буду брать с собой камеру во все поездки», «Вау, закажу такую камеру на Amazon прямо сейчас. Спасибо», — писали они в комментариях.

Ранее другая блогерша раскрыла надежный способ уберечь деньги в отпуске. Она предложила прятать драгоценности и другие ценные вещи в детском памперсе и класть их в чемодан.

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      Мария Борисова
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