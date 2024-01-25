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17:21, 25 января 2024Путешествия

В консульствах Китая предупредили о приостановке выдачи виз россиянам

Консульства Китая в России приостановят выдачу виз с 10 по 17 февраля

Фото: Jason Lee / Reuters

Консульства Китая в России временно перестанут выдавать визы для российских туристов из-за китайского Нового года. О приостановке предупредили на сайте дипмиссии республики в Санкт-Петербурге.

Так, с 10 по 17 февраля будут закрыты консульства в северной столице, Хабаровске, Екатеринбурге, Владивостоке и Иркутске.

При этом россиян, летящих прямыми рейсами «Аэрофлота» в курортную провинцию Хайнань или в Гонконг, пауза не затронет. Отмечается, что там действует безвизовый режим.

Ранее в январе стало известно, что китайцы массово устремились в Россию. По данным АТОР, число безвизовых туристов из этой страны в 2023 году составило почти 50 тысяч человек.

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      Фариза Бацазова
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