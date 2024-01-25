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11:44, 25 января 2024Бывший СССР

В Литве захотели занять у населения денег на оборону

В Сейме Литвы назвали приемлемым занять денег у населения на оборону
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Литве захотели занять денег на финансирование оборонных расходов у населения. Такое решение назвала приемлемым вариантом спикер Сейма (парламента) Литвы Виктория Чмилите-Нильсен в эфире национального радио LRT.

Она отметила, что большинство представителей политических партий Литвы высказались в поддержку такой идеи. «В таком решении я вижу элемент доверия своему государству, что крайне важно», — заявила Чмилите-Нильсен.

Привлечь жителей к финансированию обороны страны с помощью облигаций оборонного займа предложила министр экономики и инвестиций Аушрине Армонайте. Как утверждает председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас, в ближайшие 6-7 лет оборонному комплексу страны понадобятся дополнительные 500 миллионов евро.

Ранее в Эстонии заявили, что, по их мнению, через три-пять лет Россия начнет угрожать границам Европы и НАТО. Как считает премьер-министр страны Кая Каллас, у Европы есть около пяти лет, чтобы к этому подготовиться.

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