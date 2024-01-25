В Москве задержали мужчину за нападение с ножом на полицейского

В Москве задержали мужчину, ранившего ножом полицейского

В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным ведомства, 24 января полицейский дежурил и совершал обход на улице Бобруйская. Он заметил подозрительного мужчину и попросил его предоставить документы. Тогда обвиняемый попытался сбежать и вонзил нож в бедро сотрудника МВД. Потерпевшего доставили в больницу.

Вскоре правоохранители установили личность нападавшего и задержали его. Возбуждено дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Следователи ходатайствуют об аресте мужчины, он признал вину.

Ранее стало известно, что в Смоленской области следователи завели уголовное дело в отношении местного жителя, который с ножом напал на сотрудника полиции во время проверки документов.